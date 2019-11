Shenmue | Yu Suzuki comprime la storia da 11 capitoli a 5?

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 21 novembre 2019) In questi giorni se siete fan della sagaed avete atteso 18 lunghi anni, probabilmente vi starete cimentando in3 nel disperato tentativo di vendicare finalmente il padre di Ryo, assassinato da Lan-Di. Ci dispiace deludervi ma ladi Ryo non si concluderà in3 ma proseguirà in4 e5, nonostante inizialmente erano ben 11 idella serie previsti da Yu. Yuparla del futuro diYuda molti e molti anni ha terminato ladie si è messo al lavoro per suddividerla in svariativideoludici, il lungo viaggio di Ryo è iniziato consu Dreamcast per poi proseguire con il sequel sulla medesima piattaforma ed arrestarsi per ben 18 anni. Ladiè cosi lunga che occorrono ben 11per raccontarla nella sua completezza, ...

