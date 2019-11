Roma | continua il boom in Borsa | titolo a +13 | 7%

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze e Milano. A Roma è "scontro" di date : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...

Previsioni Meteo Roma : continua l’instabilità - ancora piogge e temporali. Temperature in calo : Previsioni Meteo Roma – I settori laziali occidentali e, quindi, anche la Capitale, sono interessati in queste ore da impulsi più freschi che fanno seguito alla perturbazione più intensa arrivata nella giornata di ieri. Si tratta quindi di fronti più freddi o di occlusioni che portano una fenomenologia più irregolare, mediamente deboli o moderati, solo a tratti anche forti. Un tipo di tempo, oggi, quindi caratterizzato da spiccata ...

Roma - presentato il rapporto Svimez : continua lo spopolamento dei piccoli centri al Sud : Lunedì 4 novembre, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, lo Svimez-l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, ha presentato il rapporto 2019 sull'economia e la società del Mezzogiorno. I temi dell'annosa questione meridionale affrontati nella relazione riguardano l'emigrazione giovanile, la grave crisi demografica, il problema del lavoro femminile, infrastrutturale e il reddito di ...

Roma-Napoli - Zaniolo : “voglio continuare a segnare. Terzo posto? Ce la possiamo fare” : Una stella brilla nell’universo della Roma. Il protagonista del momento è Nicolò Zaniolo, protagonista anche oggi contro il Napoli. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky, ecco le sue parole: “sono felice per questo periodo e spero di continuare cosi’ e segnare tanti altri gol. Terzo posto? Abbiamo grandi mezzi. Ce la possiamo fare e lo stiamo dimostrando”. Una rete dunque importante, che permette ai ...

Uomini e donne - continua la frequentazione di Ida e Guarnieri : a pranzo insieme a Roma : Sono la coppia del momento all'interno del Trono Over di Uomini e donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a destare l'interesse dei telespettatori del dating show, che tengono monitorati i loro movimenti dentro e fuori lo studio. Dama e cavaliere erano presenti nell'ultima registrazione del Trono Over, effettuata sabato 26 ottobre agli studi Elios di Roma, dove hanno confermato la loro frequentazione, anche se con qualche problema. La ...