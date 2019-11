Maltempo | Marrazzo | “Isola in ginocchio | pronti a chiedere lo stato di calamità per

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) “È un’isola in. Dopo la seconda ondata diche si è abbattuta sulla Campania, flagellando in modo particolare l’isola di Ischia, siamo chiamati ad intervenire affinché il Governo riconosca lodinaturale per l’isola verde. Mi farò personalmente portavoce presso la giunta regionale delle istanze dei sindaci e degli abitanti di Ischia, perorando la strada del riconoscimento dellodi emergenza straordinaria, e al contempo chiedo al Presidente De Luca di disporre misure per la salvaguardia e la tutela delle coste campane“. Così il presidente della commissione regionale ‘Lavoro e Attività Produttive’ Nicolainterviene sull’allarmeche sta interessando da settimane la regione, puntando l’attenzione soprattutto sulle gravi perdite, in termini economici e occupazionali, che condizioneranno ...