M5S | Di Maio ammette | «Siamo in difficoltà» La base si spacca sul voto per le

Di Maio : M5S è in difficoltà - lo ammetto : 19.00 "Sicuramente il Movimento è in un momento di difficoltà e lo ammetto prima di tutto io".Così il capo politico M5S. "Dopo 18 mesi al governo e 10 anni nelle istituzioni, abbiamo bisogno di definire nuovi obiettivi e una nuova organizzazione-afferma Di Maio-Dobbiamo sistemare alcune cose". Sulla scelta di lasciare agli iscritti la partecipazione o meno al voto in Emilia e Calabria: "Ogni volta che il M5S decide in rete si parla di ...

Fondo salva-Stati - Di Maio : “Nessuno scontro tra M5S e Conte. Su di lui mai avuto dubbi” : “Sul Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, è stata fatta una campagna di mistificazione sul confronto che c’è all’interno del governo. Noi non abbiamo mai avuto nessun dubbio sul presidente del Consiglio su questa questione”. A dirlo il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa al Senato. “Qui non stiamo parlando dell’interesse di una forza politica, ma ...

Regionali - Di Maio : “Critiche dentro M5S sul voto? Nessuna spaccatura - decidono iscritti” : “Critiche dentro il M5s per il voto su Rousseau per le Regionali in Emilia Romagna e Calabria? Decideranno gli iscritti, non c’è alcuna spaccatura. Se ci sono gli iscritti che votano, sono dieci anni che ogni volta che votiamo online si parla di spaccatura, ma è la legittima opinione di chi voterà”. Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in merito alle contestazioni interne in casa pentastellata. Se nel M5s da Maria ...

Regionali - Di Maio : “M5S è in un momento di difficoltà - bisogna sistemare alcune cose” : “Sicuramente il Movimento è in un momento di difficoltà e lo ammetto prima di tutto io. C’è bisogno di mettere a posto alcune cose“. Non è un’indicazione di voto esplicita, ma il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, durante la sua conferenza stampa al Senato spiega se non altro perché a suo parere può essere utile una pausa elettorale. A decidere saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau, a cui Di ...

Luigi Di Maio - sondaggi terrificanti in Emilia Romagna. Le sardine si mangiano il M5S : "Siamo sotto il 5%" : "Qui sono nati e qui sono finiti. Il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna non c'è più". Il reportage di Repubblica tra la base grillina nella roccaforte rossa che il prossimo 26 gennaio andrà al voto per le regionali si apre con questa sconfortante presa d'atto do un attivista storico, nonché ex ast

Rousseau - esplode il M5S. Si dimette coordinatore in Calabria. Di Maio : o liste o stati generali : Si dimette il coordinatore della campagna elettorale M5s per le regionali in Calabria, Paolo Parentela. Un gesto di protesta dopo la decisione dei vertici del movimento di affidare alla piattaforma Rousseau la scelta se candidarsi o meno alle elezioni del 26 gennaio. "Con il voto di oggi su Rousseau, i vertici del Movimento 5 Stelle - accusa Parentela - scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti calabresi che con sacrifici e ...

M5S in Emilia - si decide su Rousseau. Di Maio per il no - militanti per il sì : Attesa per il voto su Rousseau che deciderà se il M5s dovrà presentare o meno la sua lista alle Regionali in Emilia-Romagna. Sono a favore i militanti Emiliani, contrario Di...

Asse ritrovato tra due big del M5S - Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pronti a rompere con il Pd e andare al voto : Luigi Di Maio e Alessandro Battista sono pronti a riprendersi le redini del partito e alle elezioni anticipate. Questa indiscrezione è apparsa su uno dei più seguiti e letti giornali d’Italia “La Repubblica”. Secondo il noto giornale Di Maio e Alessandro Battista sono stufi dell’alleanza con il Pd che provoca solo un’emorragia di voti al M5S e rende ingovernabile il paese e sono pronti a staccare la spina all’esecutivo ...

M5S - iscritti al voto sul blog per “una pausa elettorale” in Emilia e Calabria. Ma è rivolta di consiglieri e parlamentari contro Di Maio : Dopo settimane di tensioni e incontri, Luigi Di Maio ha deciso di affidare la decisione se correre alle Regionali in Emilia Romagna e Calabria agli iscritti della piattaforma Rousseau. La scelta è arrivata in modo completamente inaspettato per i portavoce delle singole regioni: in questi giorni si aspettava l’intervento del capo politico e la mossa di ricorrere al voto in rete sta scatenando una vera e propria rivolta. Oggi gli utenti ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - intesa ritrovata : non solo crisi di governo - voci sul piano M5S : Luigi Di Maio è in prima linea nel criticare il governo di Giuseppe Conte sul fondo salva-Stati. E per chi tiene alla vita dell'esecutivo è la conferma di un sospetto: che Di Maio, incapace di convivere con il Pd, ammaliato dalle sirene sovraniste che sente forti nel Paese, non aspetti altro che la

Di Maio vuole candidare il M5S solo in due Regioni : “Anche a maggio corriamo solo dove il risultato è decente” : Campania e Puglia le uniche chance di un traguardo a due cifre. Emiliani in pressing per candidarsi ma il Pd spera nella desistenza

Fondo salva-Stati - M5S : Di Maio chieda un vertice di maggioranza : «Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio. La discussione sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva-Stati) deve essere trasparente,...