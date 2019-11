La Cassazione conferma la condanna a 30 anni per la madre di Loris | Veronica Panarello

Cassazione conferma la condanna a 30 anni per Veronica Panarello : “È l’assassina di Lorys” : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere stabilita nei due precedenti gradi di giudizio per la 31enne di Santa Croce Camerina che nel 2014 ha assassinato, strangolandolo, il figlioletto, Andrea Lorys Stival di 8 anni. Veronica Panarello è l'assassina di suo figlio Lorys.Continua a leggere

Fatima Sergio - Cassazione conferma condanna a 9 anni : "Terrorismo internazionale". Con questa accusa, Maria Giulia "Fatima" Sergio, ritenuta la prima foreign fighter italiana, è stata condannata a 9 anni di reclusione. Lo ha stabilito la Cassazione che, con sentenza inoppugnabile, ha respinto il ricorso presentato per conto della 29enne campana, originaria di Torre del Greco e convertita all'Isis nel 2014, confermando la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che, lo scorso 11 ...

Battisti - ergastolo confermato. La Cassazione respinge il ricorso : L’ex terrorista, detenuto a Oristano, aveva chiesto di commutare la pena in trent’anni di reclusione

