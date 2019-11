Evade le tasse per pagare i lavoratori | il giudice ​assolve l' imprenditrice

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Francesca Bernasconi Ilha deciso di non punire l', perché ha agito allo scopo di favorire "la continuità lavorativa e salvaguarda i dipendenti" Per salvare il posto di lavoro ai suoi 250 dipendenti aveva deciso di nonle. Una scelta che non è passata inosservata, ma per cui un'è stata premiata dal tribunale di Pavia, che l'ha assolta dall'accusa di evasione fiscale. L'azienda è la Cipi Holding srl di Sannazzaro de' Burgondi, una ditta che si occupa del settore meccanico e degli impianti petrolchimici. La titolare, per riuscire ad affrontare la crisi economica, senza licenziare i suoi dipendenti ha dovuto compiere una scelta particolare: nonlee usare quei soldi per gli stipendi dei tanti imprenditori che operano nella sua ditta. Così, la donna ha dato priorità ai suoi dipendenti, sperando in una successiva ...

