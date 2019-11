Cipe | oggi riunione a P Chigi | si punta a sbloccare opere per Taranto**

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - E' stato convocato per, prima del Cdm, il Comitato interministeriale per la programmazione economica a Palazzo. Nella, a quanto si apprende, potrebbero essere sbloccate alcuneper Taranto.

CarieriF : RT @MovPopulistaIta: Trasporti: Grazie a Ministro Toninelli oggi ok definitivo Cipe per Asti-Cuneo - MovPopulistaIta : Trasporti: Grazie a Ministro Toninelli oggi ok definitivo Cipe per Asti-Cuneo -