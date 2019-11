A ottobre cassa integrazione +35 | 4% su base annua

Mario Kart Tour ha incassato oltre 31 milioni di dollari nel mese di ottobre . Download a quota 40 milioni : Mentre Call of Duty Mobile risulta in cima alle classifiche di App Store e Google Play dello scorso mese , Mario Kart Tour continua ad andare molto bene, registrando ottimi numeri.Sensor Tower ha confermato che il gioco mobile ha incassato ben 31.8 milioni di dollari , con Download Download a quota 40.3 milioni . Il tutto nel solo mese di ottobre. Sommando le entrate di ottobre e settembre il gioco ha raggiunto quota 69.2 milioni di dollari di ...

Bandi di Concorso Cassa Forense e Ministero degli Affari Esteri : cv entro ottobre-novembre : La Cassa Forense e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno attivato nuovi Bandi di Concorso per l'inserimento di ulteriore personale qualificato in funzione di avvocato e responsabile da inserire nelle proprie strutture collocate sul territorio nazionale ed estero. Bando a ottobre La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha emanato un bando, per l'ammissione alla pratica Forense tramite l'area ...