Terremoto in tempo reale fortissima scossa in Messico | panico tra la gente | paura per

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Unadiè stata sentita dalla popolazione dell’America Centrale. L’evento sismico, di magnitudo 6.4, è avvenuto quando in America Centrale erano le 22,27 in Italia le 5,27. Il sisma è stato rilevato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia di Roma e dal servizio geologico degli Stati Uniti d’America. L’epicentro del violentoè stato individuato a pochi chilometri dalla città di Tapachula. Laè stata avvertita in tutta l’America Centrale. Oltre alanche in Guatemala e El Salvador. Al momento non si hanno notizie di danni. Solo moltotra ladell’area colpita dal fortissimo. L’evento sismico è avvenuto in mare a pochi chilometri dalla costa a una profondità di 20 chilometri. Subito si è messa in moto la squadra dei soccorsi e il pericolo e lapiù grande tra la popolazione era l’arrivo di ...

zazoomnews : Terremoto in tempo reale scossa nel Lazio trema la terra a Sora in provincia di Frosinone - #Terremoto #tempo… - InMeteo : NEWS: Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 20 Novembre 2019 (ultimi terremoti, orario) - zazoomnews : Terremoto: Mattarella ‘tempo ricostruzione stringe non disperdere comunità’ - #Terremoto: #Mattarella #‘tempo -