Recensione iRobot Braava 390t e Braava jet m6 | quale modello scegliere

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Le pulizie di casa sono un impegno costante, che va a sommarsi a tutte le altre incombenze quotidiane. Spesso non si ha abbastanza tempo per occuparsi delle pulizie domestiche, dunque diventa necessario affidarsi a dei validi "sostituti". Per soddisfare tale richiesta, l'aziendaha progettato e realizzato robot in grado di occuparsi in autonomia della pulizia dei pavimenti di casa. Oltre ai famosi robot aspirapolvere Roomba,propone anche la linea di robot lavapavimenti, che annovera tra i modellijet m6. Recensionijet m6: le caratteristichejet m6 sono due modelli di robot lavapavimenti adatti a due diverse tipologie di consumatori. Chi ha intenzione di regalarsi un robot lavapavimenti che rimuova sistematicamente la polvere dai pavimenti e che utilizzi la modalità “pulizia umida” e “lavaggio”, può ...

InformazioneOK : Recensione iRobot Braava390t e Braava jetm6: quale modello scegliere -