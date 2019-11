Mattino | ci sono voluti 20 giorni per ammettere che su Napoli-Atalanta avevano ragione

Offese a Fedez e Chiara Ferragni per la festa al supermercato - Daniela Martani a Mattino 5 : «Il Pm mi dà ragione - non possono avere solo like» : A Mattino 5 si parla di haters sui social. Ultimo in ordine di tempo è lo scontro tra Fedez, Chiara Ferragni e Daniela Martani. I tre sono finiti in tribunale e l'animalista, ospite in...

Antonella Mosetti - il duro sfogo dopo Mattino Cinque : “Sono sola!” : Mattino 5, Antonella Mosetti furiosa: “Un mondo pieno di pregiudizi!” Antonella Mosetti, dopo la sua ospitata a Mattino Cinque, programma dove da qualche anno ricopre il ruolo di opinionista, si è lasciata andare a un lungo sfogo nella notte. sfogo che ovviamente non è passato inosservato ai suoi fan, che preoccupati hanno subito chiesto maggiori informazioni alla loro beniamina. Viviamo in un mondo pieno di pregiudizi, così la ...

Mattino Cinque Taylor Mega sono bulimica per colpa dello stress : L’influencer ed ex naufragaTaylor Mega ospite a “Mattino Cinque” ha rivelato di soffrire di bulimia, anche se è a conoscenza dei danni che derivano da un disturbo del comportamento alimentare simile, la Mega ha confessato alla conduttrice Federica Panicucci di non volerne discutere sui social per non indurre le sue fan a seguire una dieta scorretta. L’influencer ha spiegato di cadere vittima del disturbo soprattutto nei momenti ...

Mattino Cinque Taylor Mega sono bulimica per colpa dello stress : L’influencer ed ex naufragaTaylor Mega ospite a “Mattino Cinque” ha rivelato di soffrire di bulimia, anche se è a conoscenza dei danni che derivano da un disturbo del comportamento alimentare simile, la Mega ha confessato alla conduttrice Federica Panicucci di non volerne discutere sui social per non indurre le sue fan a seguire una dieta scorretta. L’influencer ha spiegato di cadere vittima del disturbo soprattutto nei momenti ...

Mattino Cinque Simona Tagli sono casta da 10 anni : Ospite del programma “Mattino Cinque” l’ex showgirl Simona Tagli ha raccontato la propria esperienza di castità che, ormai, dura, da dieci anni: “Si può vivere e amare senza fare ses..o. Si parla di se…so e amore quando si trova un equilibrio. Ho fatto un voto, lo scioglierò quando troverò una persona che mi intrighi. E’ anche difficile, quando entri in dinamiche di sublimazione, fare un viaggio dentro costruttivo. In questi anni, le ...