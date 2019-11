Maltempo Friuli | Fedriga-Riccardi | “Con lo stato di emergenza rimborsi ai privati”

Maltempo : ancora allagamenti in Friuli Venezia Giulia - fiumi monitorati : ancora allagamenti in Friuli Venezia Giulia in seguito all’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla regione. Tra le zone piu’ colpite ci sono Pradamano, Marano Lagunare, Cordovado, Azzano Decino, Pasiano di Pordenone, Lestizza, Tarvisio, Udine, Campoformido e Tricesimo. Questa mattina alcune strade erano ancora chiuse al traffico per allagamenti o dissesto. Sono ancora aperti i servizi di piena dei fiumi Tagliamento e ...

Maltempo - allagamenti in Friuli Venezia Giulia : 138mm giornalieri a Lignano Sabbiadoro : allagamenti si sono registrati in mattinata in diverse aree del Friuli Venezia Giulia a causa del Maltempo. Tra queste – informa la Protezione civile – Grado, Palmanova, Lignano, Tarvisio, Nimis, Tricesimo, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Osoppo, Pavia di Udine e Arta Terme. In 12 ore a Udine e Lignano si sono cumulati rispettivamente 90 e 100 mm di pioggia. Complessivamente da stamattina a Lignano Sabbiadoro sono caduti ...

Italia nella morsa del Maltempo : NEVE senza sosta sulle Alpi e in collina al Nord/Ovest - temporali inondazioni e fiumi in piena dal Friuli alla Sicilia : La nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da stamattina si abbatte con particolare veemenza in queste ore sulle Regioni del Nord, con abbondanti nevicate fino a bassa quota. Imbiancata persino Ceva, ad appena 380 metri di altitudine nel cuneese. Violenti temporali stanno colpendo la Liguria, con punte di oltre 100mm a Genova dove la temperatura minima è crollata a +5°C e adesso la colonnina di mercurio non supera i +7°C, ma ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 100 milioni dalla Regione per interventi : “Abbiamo programmato di inserire in bilancio un importo pari a circa 100 milioni di euro che sarà destinato a finanziare una serie di interventi in quelle zone che necessitano di opere e apparecchiature per affrontare situazioni di crisi“. Lo ha affermato, oggi a Pordenone, il vice presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del consuntivo relativo agli interventi svolti nel corso ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Attese nuove precipitazioni” : “Rispetto alle precedenti previsioni, i modelli indicano che già in serata potrebbero cadere ulteriori piogge rispetto a quelle previste nella mattinata di domani.Uomini e mezzi sono costantemente in allerta per monitorare la situazione nelle zone più critiche“. Lo ha affermato oggi a Pordenone il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine di un sopralluogo compiuto in elicottero nelle diverse aree della ...

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Toscana ed Emilia : Le prossime ore si preannunciano particolarmente difficili per parte del centro nord del Paese, con l'ondata di Maltempo che non accenna a rallentare. La Protezione Civile ha fissato l'allerta rossa con elevata criticità per rischio idrogeologico nella zona del bacino del Livenza e del Lemene in Friuli Venezia Giulia.Nello specifico, secondo la Protezione Civile del Friuli, questi sono i comuni più a rischio: Andreis, Arba, Aviano, Azzano ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : fino a 250 mm di pioggia sulle Prealpi Carniche e in Carnia : Nella notte in Friuli Venezia Giulia si sono registrati allagamenti, frane e smottamenti a causa dell’ondata di Maltempo: complessivamente sulle Prealpi Carniche e in Carnia sono caduti fino a circa 250 mm di pioggia. Segnalati allagamenti in particolare in alcune aree dei comuni di Tolmezzo, Gemona, Pradamano, Povoletto, Pavia di Udine, San Canzian d’Isonzo, Villa Santina, Visco, Fiume Veneto, Arta Terme, Varmo, Cervignano, Artegna, ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : “Situazione critica fino a metà pomeriggio - allerta rossa confermata” : “Il fronte del Maltempo che sta interessando la nostra regione è entrato nella sua fase più critica che si dovrebbe esaurire verso le ore 16.00 di oggi dopo aver scaricato, stando alle previsioni, in determinati punti fino a 250 millimetri di pioggia. Sommati alle precipitazioni dei giorni scorsi, in totale sul Friuli Venezia Giulia avremo zone dove si arriverà a 500 millimetri di pioggia“: è quanto comunicato dal vicegovernatore con ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 1874 richieste di aiuto al 112 : Ieri il 112 ha ricevuto 1.874 chiamate, di cui 200 trasferite ai Vigili del fuoco, mentre la Prefettura di Pordenone ha attivato il centro coordinamento soccorso (Ccs) presso la propria sede, riporta una nota della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono in fase di monitoraggio le condizioni dei bacini idrici della Bassa friulana. L’attenzione è elevata sulla fascia pianeggiante compresa tra Lignano, Marano, Grado, San Giorgio di Nogaro, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “Regione pronta ad affrontare l’allerta” : “La Regione è pronta ad affrontare e prevenire gli effetti dell’allerta meteo ancora in forte evoluzione ed ha attivato il proprio sistema di Protezione civile. Al momento ci preoccupa la situazione del pordenonese dove è stata diramata la massima allerta rossa per la criticità idrogeologica“, ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine della riunione del Comitato di crisi che ha ...

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

Maltempo Friuli Venezia Giulia : preallertata a Pordenone la colonna mobile dei vigili del fuoco : È stata preallertata a Pordenone la sezione operativa di colonna mobile dei vigili del fuoco, versione alluvione, su disposizione del Centro Operativo Nazionale, a causa dei bollettini meteo avversi previsti per le prossime ore. Tra i mezzi vi è anche il nuovo carrello per prosciugamenti, di recente ideazione e costruzione proprio dei vigili del fuoco Pordenonesi, dotato di 1 idrovora da 2500 lpm, 1 idrovora da 1200 lpm, un gruppo elettrogeno, ...