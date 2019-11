Ilva | una nuova petizione per la chiusura dello stabilimento

Alitalia una nuova Ilva pronta a esplodere - tra nuova proroga o liquidazione : Per la vicenda ci sono solo due possibilità: o una nuova proroga delle trattative con Ferrovie dello Stato o l'avvio della procedura di liquidazione. Il termine scade giovedì. Di certo non sarà presentata un'offerta, perché le Fs solo con il Mef e Delta Airlines non hanno la possibilità di fare

Ex Ilva - la doppia indagine dei pm di Milano : l’ipotesi di una “crisi pilotata” per lasciare solo “macerie” dell’acciaieria di Taranto : La denuncia dei commissari di una crisi pilotata da parte di ArcelorMittal per lasciare solo “macerie” degli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto diventa un’ipotesi di lavoro anche per gli inquirenti di Milano. I pm Stefano Civardi e Maurizio Clerici, titolari delle indagini che hanno visto imputati i Riva per il crac e altri reati, lavorano su due fascicoli distinti. Ma è quello aperto solo poche ore fa a essere il più ...

**Ex Ilva : Patuanelli - ‘bene Tribunale - accoglie con celerità sollecitazione commissari’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare il Tribunale di Milano che ha accolto con la massima celerità la sollecitazione dei commissari straordinari dell’ex Ilva. Chi ha pensato di poter compromettere un intero sistema industriale e produttivo, ha trovato un Sistema Paese pronto a reagire compatto”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo **Ex Ilva: Patuanelli, ...

Ex Ilva - i commissari al Tribunale : “Disegno illecito di ArcelorMittal per distruggere l’acciaieria ed eliminare un concorrente” : ArcelorMittal vuole “consapevolmente cancellare” l’Ilva di Taranto attraverso una restituzione degli impianti, comunicata il 15 novembre, con modalità che “non possono che comportarne la distruzione”. Un “preordinato illecito disegno” che i commissari chiedono al Tribunale civile di Milano di fermare evitando così la “morte del primo produttore siderurgico italiano e di uno dei maggiori ...

Tribunale - non fermare operatività impianti ex Ilva. Udienza per ricorso d’urgenza 27 novembre : Claudio Marangoni, il presidente della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Milano che ha fissato per il prossimo 27 novembre l'Udienza sul ricorso cautelare dei commissari ex Ilva, ha invitato ArcelorMittal "a non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operativita' e funzionalita' degli impianti" dello stabilimento siderurgico. "Nel procedimento cautelare promosso da Ilva ...

Ex Ilva - il Tribunale Milano ad ArcelorMittal : «Non fermate gli impianti» : L’invito del presidente della sezione specializzata in materia d’impresa. «Non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti»

Ilva - Pietro Senaldi ad Agorà : "Su chi devono indagare i magistrati" - una scomoda verità : I magistrati di Taranto (oltre a quelli di Milano) indagano sull'Ilva e la gestione della Arcelor Mittal, ma Pietro Senaldi si augura che "non finisse qui il lavoro della Procura, perché il vero responsabile è chi non ha creato a Taranto le condizioni per fare impresa". Il direttore di Libero, ospit

Ex Ilva : Gelmini - ‘tante chiacchiere ma nessuna iniziativa’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sull’ex Ilva stiamo sentendo tante chiacchiere, ma non c’è in campo alcuna iniziativa per risolvere questa drammatica crisi. Il governo è un fantasma e la maggioranza in Parlamento stoppa l’iniziativa di Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale. Dilettanti allo sbaraglio!”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. L'articolo Ex ...

Ilva - “nazionalizzarla per ambientalizzarla e creare una No Tax Area per Taranto : una città non vive di soli operai” : “Lo dico dal 2013, a Taranto serve una No Tax Area. Ora se ArcelorMittal deciderà di andare via, spero che si riprenda in mano quella proposta”. Massimo Ferrarese, imprenditore brindisino proprietario della Prefabbricati Pugliesi, è tornato a ribadirlo in queste settimane di nuova crisi dell’Ilva di Taranto. Ci aveva già provato sei anni fa, quando aveva abbandonato da poco la guida della Provincia di Brindisi e continuava a ...

Ex Ilva - il sondaggio di Ipsos : “Per quasi la metà degli italiani lo scudo penale è una scusa usata da ArcelorMittal per andare via” : Il 45% dell’opinione pubblica è convinto che ArcelorMittal usi l’abolizione dello scudo penale come un pretesto per rinunciare a un investimento che non ritiene più redditizio. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera sulla crisi dell’Ilva di Taranto, sull’orlo della chiusura stando al cronoprogramma impostato dalla multinazionale dell’acciaio e comunicato ai ministeri ...

Nessuna soluzione per Ilva - ma si tratta. La Procura di Milano apre un’inchiesta ??????? : Ricorso dei commissari contro l’azienda. La numero uno Morselli: «Presi in giro i salvatori della Patria»

L'Avvocato chiede una mano al giudice. Corsa per non spegnere l'Ilva : L’ultimo tentativo si spegne nel tardo pomeriggio al ministero dello Sviluppo economico. È lì, davanti ai sindacati e al governo, che l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, conferma la decisione del colosso dell’acciaio di lasciare l’ex Ilva di Taranto: “Abbiamo deciso di andarcene, il recesso è in corso”. Dopo due ore e mezza di discussioni, accuse e ...

Conte - mossa disperata sull'Ilva : "In gioco la dignità del Paese. Una sera..." : Giuseppe Conte continua a lanciare appelli all'unità sull'ex Ilva. "Non possiamo perdere la faccia", scrive il Corriere della sera in edicola venerdì 15 novembre, "c'è in gioco la dignità e l' identità del Paese", ha scandito davanti ai suoi ministri. "Non permetteremo che spengano i forni, andremo