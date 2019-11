Fonte : agi

(Di mercoledì 20 novembre 2019) "Ieri mattina, 19 novembre 2019, settesono statinel loro giaciglio notturno. Valeria Converso, la nostra amica animalista che dedica il proprio tempo all'assistenza di questi randagi, ha sentito i loro lamenti e ha prontamente allertato i Vigili del Fuoco, che sfortunatamente non avrebbero avuto le autorizzazioni per rompere il cemento armato", lo rende noto Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). "E' un fatto di una gravità inaudita - spiega - che costituisce un reato penale per cui è stata presenta una denuncia ai carabinieri per maltrattamento di animali. Proprio qualche giorno fa dei condomini si erano lamentati con la signora Converso per la presenza di questa colonia felina. La volontaria insieme alla madre ha abbattuto il muro nel timore che gli animali potessero morire soffocati. L'amministratore, per motivi ancora da ricostruire e ...

Agenzia_Italia : Gatti murati vivi in un condominio di Rossano, salvati da un'attivista - cronachecampane : Sette gatti murati vivi in un condominio: davano fastidio agli inquilini. Salvati dai… - LaCnews24 : Rossano, sette gatti murati vivi in un condominio liberati da due volontarie #calabrianotizie #newscalabria -