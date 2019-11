Serie B | ufficiale l’introduzione del VAR dalla prossima stagione | possibile l’utilizzo

Ufficiale il crossover tra Hawaii Five-0 e Magnum P.I. - un evento speciale unirà le Serie di Lenkov : È finalmente Ufficiale il crossover tra Hawaii Five-0 e Magnum P.I.; le due serie create da Peter Lenkov si uniranno in un evento speciale. Secondo quanto riporta TVLine, la squadra di McGarrett e il team di Magnum avranno modo di incontrarsi in un doppio episodio in onda il prossimo anno. Lo showrunner ha annunciato che le riprese di metà del crossover sono già ultimate, mentre la messa in onda è prevista per il 3 gennaio 2020 - ovviamente ...

Ufficiale il cast della Serie Netflix di Shonda Rhimes su Anna Delvey - con una reunion di Scandal : Comincia a delinearsi il nutrito cast della prossima serie Netflix di Shonda Rhimes, dedicata all'affascinante storia di Anna Delvey. Negli ultimi giorni sono stati annunciati molti dei nomi del cast, tra cui spuntano anche volti noti dell'universo ShondaLand. Protagonisti della serie, dal titolo Inventing Anna, saranno Arian Moayed, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry (il Cyrus di Scandal e il Thatcher ...

UFFICIALE – Fabio Grosso è il nuovo tecnico di un club di Serie A : il comunicato : Il comunicato del Brescia Il Brescia Calcio S.p.a. comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Fabio Grosso. Il nuovo tecnico condurrà il suo primo allenamento oggi pomeriggio alle ore 15:30, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Al Mister e al suo staff il club dà il benvenuto. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE – Cori razzisti anti-Napoli all’Olimpico: arriva il verdetto del ...

DIRETTA MODENA FERMANA/ Video streaming Rai : primo incrocio ufficiale - Serie C - : DIRETTA MODENA FERMANA streaming Video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B della Serie C.

Pes 2020 - arriva l’aggiornamento ufficiale con la Serie B : (Foto: Konami) Interessante accordo siglato da Konami per portare ufficialmente la serie B italiana all’interno di eFootball Pes 2020. Si potranno così ritrovare il logo del campionato, il trofeo dei campioni, tutti i nomi delle squadre partecipanti, marchi e divise proprio come si possono incontrare sui campi della seconda divisione calcistica italiana. Un colpo non da poco che potrebbe far cadere la scelta proprio su Pes 2020 invece che ...

eFootball PES 2020 : Konami annuncia la licenza ufficiale esclusiva della Serie B italiana : Attraverso un comunicato stampa Konami ha annunciato l'arrivo della licenza ufficiale della Serie B (Serie BKT) italiana all'interno di eFootball PES 2020, rendendolo l'unico videogioco di calcio per console e mobile ad avere l'intera divisione presente al suo interno.L'accordo di licenza tra Konami e la Serie BKT permetterà di avere in eFootball PES 2020 per PC e console, nel corso del mese corrente, il logo del campionato, il trofeo e tutti i ...

Ufficiale anche Le Ragazze del Centralino 6 - Blanca Suarez conferma il rinnovo della Serie : Non solo una quinta stagione già ampiamente annunciata dal finale della quarta: ci sarà anche Le Ragazze del Centralino 6, ennesimo capitolo della saga delle centraliniste di Madrid alle prese con le rivendicazioni dei loro diritti negli anni Trenta in una Spagna ancora bigotta ma percorsa da grandi tensioni e sconvolgimenti sociali. L'annuncio è arrivato direttamente dalla protagonista Blanca Suarez, l'interprete di Lidia Aguilar/Bianca ...

Serie A : è ufficiale - Stefano Pioli nuovo allenatore del Milan : E' ufficiale, Mancava solo l'annuncio, adesso c'e' anche quello: Stefano Pioli e' il nuovo allenatore del Milan.

Ufficiale - salta la prima panchina in Serie A - i dettagli : Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. Con un comunicato apparso sul sito Ufficiale, il club blucerchiato comunica la soluzione del contratto del tecnico di Pescara: “Il presidente Massimo Ferrero e l’UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ...

The Walking Dead la terza Serie in Italia sarà su Amazon Prime Video (ora è ufficiale) : The Walking Dead su Amazon Prime Video in Italia il secondo spinoff della saga zombie in primavera 2020 in contemporanea USA Adesso è ufficiale. Per vedere tutti i prodotti dell’universo zombie di The Walking Dead gli spettatori Italiani dovranno girovagare come dei non morti. Lo avevamo anticipato più volte, anche ieri nel momento del rilascio del trailer di questa nuova serie ancora senza titolo, durante il Comic-Con di New York, adesso ...

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : 13-19 - Reyer avanti con 9 di Daye e 8 di De Nicolao. Debutto ufficiale per Milos Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla persa di Venezia, Stone rischia seriamente l’antisportivo per frustrazione con il fallo su Pajola mentre dall’altra parte Watt stoppa Gaines TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 4; VENEZIA: Daye 9 E finisce qui il primo quarto, con Venezia avanti di sei punti con un grande De Nicolao soprattutto nella prima metà 13-19 A rimbalzo in attacco va Weems e segna dopo un’azione ...