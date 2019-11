Salvini | “Ancelotti è tra i migliori allenatori al mondo De Laurentiis al Milan? Lo

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Il segretario della Lega, Matteo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss.ha parlato del Napoli e di Ancelotti. “Alc’è mancanza di un progetto, di attaccamento alla maglia. Mi sento di vivere quello che molti tifosi del Napoli stanno vivendo, non mi aspettavo di vedere gli azzurri così in basso in classifica. C’è Ancelotti che è tra ial, in campo ci sono giocatori di primissimo livello. Non so quale sia il problema, se lo scoramento, il problema dei rinnovi contrattuali, ma io la metà dei giocatori del Napoli li vorrei in squadra al. Insigne, Mertens, Koulibaly li vedrei volentieri. Terroni? Non scherziamo…”. Sulla Nazionale: “La Nazionale italiana ha ritrovato spessore mentre faticano le squadre di club”. Sul Var: “Non sono contrario ma toglie un po’ di poesia al calcio, le ...

