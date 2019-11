Raggi | Roma da 86° a 76° posto in classifica qualità vita capoluoghi italiani | un passo

Zevi : accanto a rovine romane Raggi lascia suo monumento di ferraglia : Roma – “C’e’ qualcosa di romantico, oltre che di amaro, nella talpa Filippa che rimane interrata nei pressi del Colosseo. accanto alle rovine romane, anche Virginia Raggi lascia il suo monumento (di ferraglia). La sua incapacita’ amministrativa si trasforma dunque in epoca storica e geologica”. Lo scrive su twitter Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio “Roma! puoi dirlo forte”, che ...

Beni culturali : primo monitoRaggio hi-tech per Palazzo Chigi di Ariccia ai Castelli Romani : primo monitoraggio hi-tech per valutare lo ‘stato di salute’ di quadri, affreschi, busti in marmo e pareti in cuoio di Palazzo Chigi di Ariccia (Roma). Un team di ricercatori ENEA ha messo in campo tecnologie avanzate per studiare il patrimonio artistico e culturale di questo celebre edificio che costituisce la quinta scenografica della monumentale piazza di Corte, progettata da Gian Lorenzo Bernini. I risultati saranno presentati domani durante ...

Romano : Cinque Stelle dicano che non ricandidano Raggi : Roma – “Vivo a Roma buona parte della settimana, come si fa ad essere positivi sull’amministrazione Raggi? Lo dico con rispetto della persona Raggi ma con grande senso della realta’ su come e’ amministrata Roma. Sappiamo che Roma non e’ facile da amministrare, ma come si fa a dire che e’ stata una buona amministrazione? Infatti il mio invito ai 5 Stelle, anche per il bene dell’alleanza e’: ...

Roma : Meloni - ‘pronti a confronto per poteri speciali - Raggi poco disponibile’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Dare centralità a Roma e prevedere per la Capitale risorse e poteri speciali è una priorità e Fratelli d’Italia è sempre stata disponibile a dare il proprio contributo per Raggiungere questo obiettivo, come dimostrano le tante proposte presentate e discusse in assemblea capitolina e in Parlamento. Oggi il sindaco Raggi dice che sta scrivendo una proposta di legge su questo tema e si auspica ...

Raggi : Roma deve essere valorizzata e non consumata - va gestita : Roma – “Il Turismo si rilancia se tutti ci mettiamo insieme. Roma puo’ vivere di turismo, che e’ sempre caduto addosso alla citta’. Bisogna iniziate a considerarlo come sistema da gestire, programmare e organizzare. Se e’ vero che Roma e’ una citta’ d’arte piena di musei e monumenti, e molti dicono che sia un museo a cielo aperto, ma io dico che c’e’ anche altro: Roma e’ un ...

Raggi : proposta poteri per Roma dovrà essere proposta della città : Roma – “Stiamo scrivendo una proposta sui poteri per Roma che ovviamente dovra’ essere la proposta della citta’. Quindi le forze politiche di maggioranza e di opposizione dovranno scrivere una proposta che e’ la proposta della citta’ che verra’ poi portata in Parlamento. Si lavora cosi’: la citta’ e’ di tutti e la proposta deve essere di tutti”. Cosi’ la sindaca di Roma, ...

Progetto ‘Proteggi il cuore di Roma’ : Raggi annuncia vignette studenti per difesa monumenti : Roma – “Questa e’ solo un piccolo ‘assaggio’ del Progetto ‘Proteggi il cuore di Roma’. Una delle venti vignette che tra qualche giorno condivideremo insieme ai giovani studenti di una scuola romana. Sara’ il primo di una serie di appuntamenti! Seguiteci!”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, postando la foto della prima immagine realizzata a difesa dei monumenti della ...

Box Office Italia weekend 8 novembre 2019 : Siani Raggiunge 4 - 7 milioni - Gli Uomini d’oro €450.000 di incasso - in testa Le Ragazze di Wall Street presentato alla Festa di Roma : Box Office Italia weekend 8 novembre 2019: Il giorno più bello del mondo un altro milione di incasso, Gli Uomini d'oro buon esordio. Continua il successo di Alessandro Siani con il suo ultimo film ...

Elezioni regionali 2020 - Emilia-Romagna coRaggiosa : ecco la lista di sinistra animata da Schlein ed Errani che appoggerà Bonaccini : “Emilia-Romagna coraggiosa”. È questo il nome della lista a sinistra del Partito Democratico che sosterrà Stefano Bonaccini alle prossime Elezioni regionali del 26 gennaio. Un progetto presentato sabato pomeriggio a Bologna, davanti a quasi mille persone. Ad animare il progetto sono l’ex europarlamentare Elly Schlein, l’ex presidente della Regione e oggi senatore di Liberi e Uguali Vasco Errani, il capogruppo di sinistra italiana in ...

Giannini : pazienza cittadini Roma terminata - Raggi vada a casa : Roma – “Non è più tollerabile subire l’incapacità della giunta 5 Stelle, la metropolitana di Roma è diventata un “percorso di sopravvivenza” dove ogni giorno i cittadini devono affrontare nuove prove”. “Oggi, a Baldo degli Ubaldi, abbiamo manifestato con residenti e commercianti contro l’ennesima chiusura di una fermata. La pazienza dei Romani è ampiamente finita! La Raggi deve dimettersi ...

Roma - la sindaca Raggi chiede l’intervento dell’esercito per contrastare lo spaccio di droga nella zona sud-est della città : “La presenza dei militari della Brigata Sassari per contrastare l’attività nelle piazze di spaccio di Roma sud-est”. Virginia Raggi torna a invocare l’intervento dell’esercito a Roma. Dopo l’escalation di fatti di cronaca, tutti legati in qualche modo alla droga, che nelle ultime due settimane hanno occupato le prime pagine dei quotidiani locali e non, la sindaca della Capitale alla prossima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza ...

Roma - Calenda : “Va commissariata. Raggi è la persona più impreparata che abbia mai conosciuto”. E annuncia suo nuovo movimento : “Roma? Penso che vada commissariata. Ci manca solo un’altra campagna elettorale in mezzo ai rifiuti e agli autobus fermi. Credo che sia disdicevole pensare di dare poteri e soldi alla Raggi. Dobbiamo invece dare poteri straordinari a un commissario, sostenuto da tutte le forze politiche, che per almeno per il prossimo anno e mezzo cominci a mettere a posto le cose”. Sono le parole dell’europarlamentare di Siamo Europei, ...