Ragazzo di 18 anni sta molto male | gli fanno un test di gravidanza e lo salvano in tempo

Tragedia a Palermo - esplode ruota e uccide un Ragazzo di 18 anni : Tragedia all’interno di un’officina di Palermo dove è morto un ragazzo di 18 anni a causa dell’esplosione di uno pneumatico. Si tratta di un incidente sul lavoro. E’ accaduto in una rivendita di gomme a Palermo, in viale Regione siciliana, nelle vicinanze di via Ugo La Malfa. A perdere la vita è un giovane di 18 anni di origini senegalesi che lavorava come gommista all’interno dell’officina. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ...

Ragazzo di 16 anni ruba l'auto della madre - si schianta e muore : ruba l’auto alla madre, esce con gli amici, ma poco prima delle 2 in Comune di San Daniele, sulla strada provinciale 5, tra Villanova e Rive D’Arcano l’auto esce di strada, centra un palo dell’illuminazione e finisce a ruote all’aria in un prato. l'auto si è compeltamente ribaltata. Ha perso così la vita un sedicenne di Fagagna, alla guida, ovviamente, senza patente. In auto con lui altri sette minorenni di età compresa tra i 15 e 16 anni: ...

Ragazzo di diciassette anni mangia solo patatine fritte e perde la vista : Questa vicenda è accaduta a Bristol, dove un Ragazzo di soli 17 anni si nutriva soprattutto di patatine fritte. Poche volte mangiava il pane farcito o con il prosciutto o con la salsiccia altrimenti ritornava a mangiare le patatine fritte si quelle comprate confezionate sia quelle preparate in casa ma mai frutta e verdura. Dopo un po’ di tempo il Ragazzo ha iniziato a stare poco bene tanto che è stato ricoverato presso il Bristol Eye ...

Sarzana - Ragazzo di 16 anni cade dal quarto piano di un condominio : è grave : Un ragazzo di sedici anni è precipitato dal quarto piano di un condominio di Sarzana e attualmente è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale della Spezia. È in prognosi riservata. Dai primi accertamenti troverebbe conferma l’ipotesi di un incidente: sotto choc la vicina di casa, che ha visto l’adolescente precipitare.Continua a leggere

Perugia - Ragazzo pugliese di 19 anni investito per strada : è in gravi condizioni : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Perugia, dove un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un'auto mentre camminava per strada. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima è originaria di San Severo, un paese che si trova nell'hinterland della provincia di Foggia. A darne notizia è il gruppo "Madonna della Divina Provvidenza" sito nella stessa cittadina dauna. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire. Tutto è ...

?Ragazzo di 17 anni trovato morto nel cortile di un palazzo all'Aurelio : sarebbe caduto dal quarto piano : Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere precipitato nel cortile interno di un palazzo al civico 19 di via Savorelli nel quartiere Aurelio a Roma. Sul posto la polizia. Dai primi accertamenti...

Ragazzo ucciso a Roma - fermati due ragazzi di 21 anni : Ci sono due fermi per la morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola davanti a un pub di Roma (LA RICOSTRUZIONE - IL RACCONTO DELLA FIDANZATA). Il provvedimento è arrivato al termine del lungo interrogatorio iniziato in mattinata in Questura. I due hanno entrambi 21 anni, uno è incensurato, l'altro ha precedenti penali per droga. I sospettati sono stati individuati dopo essere stati denunciati alla ...

Roma - morto il Ragazzo di 25 anni colpito per aver difeso la fidanzata durante una rapina : È morto il ragazzo ferito da un colpo di pistola alla testa la scorsa notte a Roma durante una rapina. Lo si apprende da fonti investigative. Il giovane, che avrebbe compiuto 25 anni a febbraio, era stato portato nell’ospedale San Giovanni in gravissime condizioni. L'articolo Roma, morto il ragazzo di 25 anni colpito per aver difeso la fidanzata durante una rapina proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - reagisce a una rapina e gli sparano alla testa : Ragazzo di 25 anni è in pericolo di vita : Un ragazzo di 25 anni è stato ferito con un colpo di pistola alla testa per aver reagito ad un tentativo di rapina. È successo intorno alle 23.30 di mercoledì in via Teodoro Mommsen, in zona Caffarella, a Roma. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato subito operato: le sue condizioni sono gravi e ora è ricoverato in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti sul posto, il ...

Roma - Ragazzo di 25 anni reagisce a rapina alla Caffarella e gli sparano alla testa : Un ragazzo di 25 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla testa durante una rapina nella tarda serata di ieri a Roma. È accaduto intorno alle 23.30 un via Teodoro Mommsen, in...

GIANNI TOGNI/ "Futuro Improvviso" : quel Ragazzo che guarda ancora alla luna : Nonostante gli anni passati, GIANNI Totgni conserva ancora una freschezza e una originalità di primo livello, il suo nuovo disco

Palermo - auto contro albero : morti due giovani di 16 e 17 anni. Un terzo Ragazzo è gravissimo. Arrestato il conducente di 20 anni : Due giovani di 16 e 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Un terzo ragazzo è ricoverato in condizioni molto gravi. Intorno alle 4 del mattino l’auto sulla quale viaggiavano, una Bmw 2000, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Misilmeri, è finita a forte velocità contro un albero di ulivo che nell’impatto è stato sradicato. La corsa è poi proseguita su un ...