Prof producevano droga in un' università Usa proprio come in Breaking Bad

(Di martedì 19 novembre 2019) Ricorda le trame della trilogia “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia e della serie televisiva “Bad”, ma la loro storia è tanto reale da averli portati in carcere: dueessori universitari dell’Arkansas sono stati arrestati con l’accusa di aver prodotto metanfetamine nel laboratorio della Henderson State University di Arkadelphia. A riportare la notizia è il Time.Il 45enne Terry David Bateman e il 40enne Bradley Allen Rowland sono i due docenti di chimica che hanno sfruttato competenze per produrre droghe nei laboratori dell’università. Stando a quanto si apprende dalla stampa americana, il laboratorio d’ateneo era stato chiuso il giorno 8 ottobre a causa di uno “strano odore”. Le successive analisi avevano riscontrato un’altapresenza di benzilcloruro nell’aria: si tratta di ...

