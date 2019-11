Palermo | anziani e scout iniziano una collaborazione in supporto ai giovani disabili

Botte e insulti agli anziani in casa riposo : arrestate 2 operatrici a Palermo : Per le due donne, una 55enne e una 60enne, disposti gli arresti domiciliari in casa. A incastrarle i video girati dai militari dell'Arma con telecamere nascoste piazzate nella struttura per anziani di San Giuseppe Jato. Scene che i carabinieri hanno deciso di non diffondere proprio per la loro crudezza.Continua a leggere