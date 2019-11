“Mi ha massacrata con calci e pugni per 7 anni” Heather Parisi | la confessione choc da

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Una storia che nessuno si sarebbe mai immaginato di ascoltare. La protagonista della tristeè proprio lei, la nostra intramontabileche, sbarcata a Live – Non è la d’Urso con il marito Umberto Anzolin (per la prima volta in tv, ha raccontato una storia davvero spaventosa. Dopo aver presentato la famigliola, compresi i due gemelli della coppia, a un certo punto è rimasta da sola con la conduttrice napoletana, lasciandosi andare a unatanto inedita, quanto forte. Senza troppi giri di parole la ballerina americana, che oggi vive a Hong Kong, ha dichiarato di aver subito pesanti violenze fisiche e psicologiche da un uomo. Una situazione che si sarebbe protratta per 7 lunghi anni e che mai è stata rivelata pubblicamente: “Anch’io ho vissuto la violenza, l’ho subita tra le mura di casa”, esordisce(i suoi due gemelli, come sottolineato dalla ...

dedoraffa : @FilomenaeFrance Mi hanno massacrata per un pensiero simile lascia stare ???? - venti0otto1 : @icarushar Io leggo solo di persone a cui non piace, le stesse che quando io ho detto che secondo me KMM non era qu… - FrancescoLibe : Mi fa male al cuore sentire Antonina, 74 anni, che racconta di essere stata massacrata e buttata in un dirupo. Perché? #pomeriggio5 -