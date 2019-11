Master Challenge Sfida ai Massari su Food Network 8 pasticceri sfidano Iginio Massari e

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 19 novembre 2019)aisumercoledì 20 novembre Ottosfideranno il maestroe la figlia Chi osare il maestro? Otto impavidiproveranno are il miglior pasticcere d’Italiae figlia inai. L’appuntamento con questo nuovo programma è suda mercoledì 20 novembre alle 22, canale 33 del digitale terrestre, e in streaming su DPlay. Come si svolge laai? Quindi ottoprovenienti da diverse regioni italiane, competono tra loro per arrivare a battere il maestroe sua figlia Debora. In ogni episodio diaiuna giuria composta da due autorevoli Maestri, differenti in ciascuna puntata, giudicherà i dolci in base ad alcune categorie: fedeltà al progetto, estetica, ...

iginiomassari : RT @qn_giorno: #Brescia, 'Master Challenge', pasticceri in gara per battere Iginio Massari e sua figlia Debora @iginiomassari https://t.co… - qn_giorno : #Brescia, 'Master Challenge', pasticceri in gara per battere Iginio Massari e sua figlia Debora @iginiomassari - iginiomassari : RT @zazoomblog: Master Challenge: otto pasticceri in gara per battere Iginio Massari e sua figlia - #Master #Challenge: #pasticceri https… -