Lutto devastante nel mondo del calcio | la figlia del noto calciatore è morta Aveva solo

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Ildelitaliano è ancora una volta sotto choc: ungrave ha colpito la Lucchese e la comunità di tifosi toscani: a Michel Cruciani,33enne della formazione rossonera, è toccato assistere impotente alla morte della figlioletta, Victoria. La bimba5 anni, era nata prematura e finora era stata costretta a ricorrere a cure continue negli Stati Uniti, oltre a subire due operazioni. Una battaglia che, purtroppo, non è servita per darle un futuro. Una battaglia che la famiglia non ha condotta da sola: per aiutarla a sostenere le terapie costose e i viaggi in America (così da aiutare la piccola e tentare il tutto per tutto sì da favorirne la speranza di guarigione) si erano prodigati sia ildel Wrestling, organizzando alcune iniziative benefiche, sia Francesco Totti, ex capitano ed ex dirigente della Roma. In un video pubblicato su Facebook proprio l’ex ...

