HONOR 9X arriva in Italia e punta al connubio di design | tecnica e prezzo

Android 10 arriva in beta su HONOR 20 - 20 Pro e View 20 con la nuova Magic UI 3.0 in Italia : HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View 20 iniziano a ricevere Android 10 grazie all'arrivo della versione beta della Magic UI 3.0: ecco le tante novità portate dall'aggiornamento, in distribuzione per gli aderenti al programma di test in diversi Paesi. L'articolo Android 10 arriva in beta su HONOR 20, 20 Pro e View 20 con la nuova Magic UI 3.0 in Italia proviene da TuttoAndroid.

HONOR 20S arriva in Europa a partire dalla Russia - ma non è proprio nuovo : Honor 20S è stato lanciato in Cina il mese scorso, tuttavia la versione destinata al mercato russo, dove sarà in vendita dal 15 novembre, differisce notevolmente da quello commercializzata nel mercato cinese. Lo smartphone verrà spedito con un paio di cuffie Bluetooth Honor Sport Pro AM66 gratuite dal valore di circa 70 euro. L'articolo Honor 20S arriva in Europa a partire dalla Russia, ma non è proprio nuovo proviene da TuttoAndroid.

Presto la seconda beta di One UI 2.0 per Samsung Galaxy Note 10 - mentre su altri Galaxy ed HONOR arrivano le patch : Sarà Presto disponibile la seconda beta di One UI 2.0 per Samsung Galaxy Note 10, con ogni probabilità entro la fine della settimana L'articolo Presto la seconda beta di One UI 2.0 per Samsung Galaxy Note 10, mentre su altri Galaxy ed HONOR arrivano le patch proviene da TuttoAndroid.

Sorpresa europea per HONOR V30 : potrebbe ancora arrivare : Avevate perso la speranza di vedere arrivare in Europa il nuovo Honor V30? Tranquilli, il dispositivo sbarcherà nel Vecchio Continente, nonostante le difficoltà legate alla forzata rinuncia alle Google Apps da parte del produttore cinese, di cui più di tutti i Huawei Mate 30 pagano lo scotto. La notizia arriva direttamente da 'GSMArena.com', che riferisce della registrazione dei marchi relativi presso l'EUIPO (european Union Intellectual ...

EMUI 10 e Android 10 arrivano in beta su Huawei Nova 4e - HONOR 20i e altri tre smartphone : Huawei Nova 4e, Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7, Huawei Enjoy 9S e HONOR 20i stanno iniziando a ricevere EMUI 10 e Android 10 in versione beta, a partire dalla Cina: le tempistiche sono in linea con quelle comunicato i giorni scorsi dal produttore. L'articolo EMUI 10 e Android 10 arrivano in beta su Huawei Nova 4e, HONOR 20i e altri tre smartphone proviene da TuttoAndroid.

HONOR 20S da domani disponibile nel colore Orange e in Cina arriva EMUI 10 beta per HONOR 10 Lite : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di una nuova colorazione Orange per HONOR 20S, smartphone presentato ufficialmente dal produttore all'inizio di settembre L'articolo HONOR 20S da domani disponibile nel colore Orange e in Cina arriva EMUI 10 beta per HONOR 10 Lite proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo HONOR 20 Lite sta arrivando : ecco render e specifiche tecniche : Il nuovo HONOR 20 Lite si avvicina al lancio con nuovi render e conferme sulle specifiche, che comprenderanno Kirin 810, fotocamera da 48 MP e tanto altro. L'articolo Il nuovo HONOR 20 Lite sta arrivando: ecco render e specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

HONOR V30 arriva la versione “Pro” 5G con display OLED - fotocamera dual selfie : Honor si prepara a lanciare il suo primo smartphone 5G Honor V30 Pro arriva alla fine di questo mese e le informazioni che arrivano rivelano che la società potrebbe lanciarlo in due varianti simili alla serie Huawei Mate 30.