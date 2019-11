Google Stadia | Destiny 2 | Mortal Kombat 11 e Gylt in azione in questo video di gameplay

Fonte : eurogamer

(Di martedì 19 novembre 2019)è appena approdata e per l'occasione Game Informer USA ha pubblicato undiche mostra intre titoli ovvero2,11.Ilinizia con un'ampia anteprima di2, che segnala buoni risultati raggiungendo i 60fps. In seguito è possibile dare uno sguardo a11, titolo che si presta perfettamente a mostrare la velocità di streaming: ilinfatti presenta una buona fluidità durante il combattimento. Infine, spazio a, la vera esclusiva di, titolo realizzato da Tequila Games, team dietro a RiME e The Sexy Brutale.Questi sono solo 3 dei 22 titoli attualmente disponibili su. Nella giornata di ieri,ha annunciato la sua line-up, con Samurai Shodown disponibile come gioco di novembre per i possessori diPro. In futuro saranno disponibili anche titoli come Cyberpunk ...

mariodevito2004 : ?? on @YouTube: Ho provato GOOGLE STADIA in anteprima, CHE BOMBA! - berkley1_ : RT @Tanzen: In un novembre strapieno, nel giorno in cui Google Stadia non è arrivato a quasi nessuno dei “Founders” (???????), permettetemi d… - GiocareOra : Recensione di Google Stadia -