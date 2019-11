Dalla ‘Fomo’ al ‘vamping’ | il libro di Del Debbio racconta i rischi di una generazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Una giovane mamma e suo figlio sono seduti a tavola, in un bar. Lui, al massimo sette anni, cerca di attirare l’attenzione di lei in tutti i modi: la chiama per nome, sbatte le posate sul piatto, si agita, gira intorno al tavolo, corre da una parte all’altra del locale. Non vuole rassegnarsi al fatto di non essere considerato. Lei però lo ignora, per il più contemporaneo dei motivi: ha gli occhi incollati al telefono e i pollici che scorrono frenetici sullo schermo. È così da quando sono arrivati, sarà così fino a quando i due non decideranno di pagare il conto e andarsene. Questa scena, vista e rivista, succede ogni giorno: è l’esempio di come il mondo digitale o virtuale possa essere – anche – pericoloso. Crea bolle invisibili che avvolgono gli utenti in un universo silenzioso, fatto di risposte immediate e personalizzate: per questo, più appetibile del mondo reale. Il ...

