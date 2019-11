Teramo | 19enne si suicida dopo un video choc | Vivere non ha senso

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) "Se state vedendo questo, vuol dire che sono morto". Inizia così ilpubblicato da Berardo R, un giovane residente a Roseto degli Abruzzi, in provincia di. Ilsi è tolto la vita nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre, gettandosi dal ponte del Salinello dell'autostrada alto 110 metri, noto come il "ponte dei suicidi". Stando alla prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale della città abruzzese il ragazzo avrebbe percorso il tratto di A14 nel comune di Tortoreto e avrebbe lasciato la macchina in sosta per poi arrampicarsi sulle reti di protezioni. Il tutto prima di lanciarsi nel vuoto.L'allarme è stato diramato da alcuni automobilisti: sul posto sono prontamente giunti il personale del 118 e i vigili del fuoco. Intanto il pm Laura Colica ha aperto un fascicolo. Il corpo del giovane è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Giulianova per ...

