Mai la polo di un un ne** | insulti razzisti al modello di colore

Il taglio dei parlamentari è legge - M5s festeggia e Di Maio esulta : “Storica vittoria del popolo” : Il taglio dei parlamentari è diventato legge dopo l'approvazione in quarta lettura (con 553 voti favorevoli) della riforma costituzionale alla Camera dei deputati. Il Movimento 5 Stelle festeggia davanti Montecitorio e Luigi Di Maio esulta: "È una vittoria del popolo, una riforma storica che ricorderanno tutti, i nostri figli, i nostri nipoti".Continua a leggere

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì (14 i no e due gli astenuti). Di Maio : «Vittoria del popolo» : Il Taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

Orban : “In Italia il governo si è separato dal popolo” - Di Maio : “Eviti inutili ingerenze” : “Orban eviti inutili ingerenze. Non permetto a nessuno di giudicare o attaccare l’Italia, men che meno a chi fa il sovranista ma con i nostri confini. Orban non conosce il popolo Italiano, parli quindi del suo popolo, se vuole, non del nostro”. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, risponde così Viktor Orban, premier ungherese che ospite d’onore alla festa di Atreju 2019 ha detto: “In Italia il governo s’è ...