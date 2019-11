Lo sciopero delle calciatrici in Spagna

sciopero benzinai 6 e 7 novembre - chiusi anche i self : la lista delle pompe aperte : Manca poco allo Sciopero generale dei benzinai su strade e autostrade italiane in programma dalle 6 di domani, mercoledì 6 novembre, alle 6 di venerdì 8 novembre: i sindacati Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno sottolineato che la protesta sarà totale e coinvolgerà anche i distributori self-service. Tuttavia, alcune aree di servizio resteranno aperte secondo quanto previsto da un documento firmato dalla Conferenza ...

Roma si ferma per lo sciopero delle partecipate. In Ama adesioni al 75% : Partecipazione da record, circa il 90%, anche tra i dipendenti di Roma Metropolitane, la società nata per programmare e appaltare le opere di mobilità di cui recentemente il Comune ha disposto la liquidazione. Chiusi anche gran parte degli asili comunali per l'assenza dei bidelli che curano i servizi di pulizia e portineria per conto di Roma Multiservizi