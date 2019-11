Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Era rimasto paralizzata dal collo in giùladi un, una pesce simile alla razza, mentre era in vacanza in Costa Rica con la famiglia. Ma il ragazzino di 12 anni, riportato in Italia grazie grazie a un volo umanitario organizzato con un Falcon900 dell’Aeronautica Militare, sta meglio: “Muove lee ci sono segnali da uno dei due arti inferiori”. L’aereo è atterrato nel cuore della notte scorsa all’aeroporto Marconi. A bordo anche i genitori, il fratello maggiore e una dottoressa rianimatrice dell’Ospedale Maggiore di Bologna, mentre ad attendere in pista c’erano la nonna, con gli zii ed altri famigliari, arrivati da Genova. “È un ragazzino con tanta voglia di lottare” spiega Federico De Iure, responsabile della Chirurgia vertebrale dell’Ospedale Maggiore di Bologna, tra i primi ad accogliere l’adolescente. Il 12enne e il ...

lucafaccio : Dodicenne paralizzato dopo puntura di trigone, “muove le braccia e una gamba” - AndreaVerona2 : Dodicenne paralizzato dopo puntura di trigone, 'muove le braccia e una gamba' - Il Fatto Quotidiano - TutteLeNotizie : Dodicenne paralizzato dopo puntura di trigone, “muove le braccia e una gamba” -