Voto in Calabria | Rubbettino chiude a Zingaretti | “Non mi candido | sinistra dilaniata”

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 17 novembre 2019) C'è grande amarezza, per usare in eufemismo, nel centrocalabrese per la rinuncia alla candidatura dell'editore Florindo. "Ringrazio le tantissime persone che mi hanno incoraggiato a candidarmi alla presidenza della Regione- afferma l'editore declinando la proposta Pd di candidarsi a governatore della-. Purtroppo ho potuto constatare che non ci sono le condizioni nel quadro politico calabrese".ringraziama osserva: "Il campo del centroe' molto piu' diviso di quello che mi sarei aspettato. Da quanto si legge gia' dai primi segni sarei stato coinvolto in una lotta dilaniante". "Ho colto soprattutto nei messaggi dei piu' giovani quell'energia viva che potrebbe davvero cambiare questa terra. E in quelli di tante madri e padri la preoccupazione e talvolta la disperazione per le prospettive che potrebbero attendere i ...

