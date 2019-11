Foggia | consigliere comunale picchiato | aveva ripreso un uomo che smaltiva rifiuti

Consigliere pestato a Foggia : aveva rimproverato un uomo che gettava rifiuti in strada : Il Consigliere comunale di Foggia, Massimiliano Di Fonso, è stato aggredito ieri sera da un gruppo di cinque persone in viale degli Aviatori, alla periferia di Foggia. L’uomo ha fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso e guarirà in sette giorni.Di Fonso - a quanto si apprende - si sarebbe presentato in questura per segnalare l’accaduto, ma non avrebbe formalizzato la denuncia. Stando a quanto riferito dallo ...

Foggia : arrestati per tentata concussione l’ex deputato Udc Angelo Cera e il figlio Napoleone - consigliere regionale in Puglia coi Popolari : L’ex deputato dell’Udc Angelo Cera e il figlio Napoleone, consigliere regionale pugliese dei Popolari, sono finiti ai domiciliari con l’accusa di tentata concussione in un filone di un’inchiesta del pm della procura di Foggia Marco Gambardella che coinvolge anche l’assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri, e il governatore Michele Emiliano. Sono tre gli episodi contestati ai due politici dell’Unione ...

