Cristiano Ronaldo fa pace con la Juve | Non amo essere sostituito | ma non ero al

(Di domenica 17 novembre 2019)

(Di domenica 17 novembre 2019)chiude la polemica con lantus e Maurizio Sarri per le sostituzioni con Lokomotiv Mosca e Milan. “Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace. Ho tentato di aiutare lagiocando anche se ero infortunato ednon piace a nessuno. Ma capisco, perché non stavo bene, così come non ero al 100% in queste due partite che ho fatto in nazionale”, dichiara il campione bianconero nel dopopartita di Lussemburgo-Portogallo.“Quando mi devo sacrificare, io lo faccio - dice ancora CR7, che ha segnato un gol nel match che ha dato al Portogallo la qualificazione a Euro 2020 - perché sapevo che in queste partite c’era parecchio in ballo. Nellantus non possiamo mollare perché l’Inter ci sta mettendo ...

