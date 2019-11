Venezia, Casellati:non si spengano luci

"Siamo in una grave emergenza. E' il momento del fare e se il Mose serve ad evitare disastri occorre finirlo. Passata l'emergenza non silesu". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta, in visita nella città devastata, per la quale chiede anche il rifinanziamento della legge speciale. La città è "patrimonio dell'umanità e abbiamo il dovere di preservarlo. Ora -sottolinea- bisogna mettere in atto tutte le misure che possano evitare il ripetersi di ciò che è accaduto".(Di sabato 16 novembre 2019)