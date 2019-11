Ufficiale il crossover tra Hawaii Five-0 e Magnum P I | un evento speciale unirà le serie

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 16 novembre 2019) È finalmenteiltra-0 eP.I.; le duecreate da Peter Lenkov si uniranno in un. Secondo quanto riporta TVLine, la squadra di McGarrett e il team diavranno modo di incontrarsi in un doppio episodio in onda il prossimo anno. Lo showrunner ha annunciato che le riprese di metà delsono già ultimate, mentre la messa in onda è prevista per il 3 gennaio 2020 - ovviamente solo negli Stati Uniti e sulla rete che le accomuna, ovvero la CBS. Le dueavrebbero già dovuto incontrarsi durante la prima stagione del reboot diP.I., ma a causa di diversi imprevisti, non si è concretizzato nulla. Quest'estate invece Lenkov ha confermato di aver pianificato iltra-0 eP.I., affermando che tutto era pronto per iniziare le riprese. Stando ai primi dettagli, la storia vedrà i ...

OptiMagazine : Ufficiale il crossover tra #H50 e #MagnumPI, un evento speciale unirà le serie di Lenkov - telesimo : Prima foto ufficiale dell'atteso crossover dell'#Arrowverse #CrisisOnInfiniteEarths, dall'episodio di #SupergirlCW… - BlowbackFranz : Un crossover davvero di MERDA. (quindi ci sarà in 'Gomorra-la serie 5'..pur di allungare un brodo annacquato!) -