Pesca in tilt | il maltempo brucia 60 milioni in 7 giorni | fondo di solidarietà a quota

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Il mare in burrasca e i forti venti hanno tagliato del 30% l’attività diin una sola settimana, bloccando in porto 1 peschereccio su 3. Tra mancati guadagni e danni alle strutture, compresi quelli agli impianti di acquacoltura, la perdita complessiva è tra i 50 e 60di euro. A tracciare il bilancio di settedicon l’ANSA, è Fedagri-Confcooperative, al termine di un primo monitoraggio nelle principali marinerie colpite. Oltre al Veneto, forti difficoltà si verificano anche in Puglia e Calabria. Nel Polesine, nella Sacca di Scardovari, il mix tra nubifragio e mareggiata, come racconta Luigino,tore e presidente di un importante consorzio locale, ha fatto registrare barche affondate e distrutto le ‘cavane’, le rimesse degli attrezzi deltori. A soffrire però, secondo l’associazione, sono un po’ tutte le ...