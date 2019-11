Gruppo Gedi | poligrafici in sciopero | domenica non escono Repubblica | Stampa | Secolo XIX

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019)17 novembre, La, IlXIX, il Messaggero Veneto e Il Piccolo non saranno in edicola. Le segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil infatti hanno indetto unodeidel, della controllataNews Network e diPrinting per protestare contro il piano di ristrutturazione annunciato mercoledì scorso. I giornalisti disi sono uniti alla mobilitazione e sabato 16 novembre non hanno aggiornato il sito: nel loro caso la prima motivazione, spiega una nota dei rappresentanti sindacali della redazione, è però “l’ennesimo disservizio che nella giornata di ieri ha fatto sì chearrivasse in alcune edicole di Bologna con ritardo – proprio nel giorno in cui l’apertura del quotidiano era dedicata alla grande manifestazione anti-Salvini in Piazza Maggiore e all’avvio della campagna ...

il_pucciarelli : Domani i giornalisti di @repubblica sono in sciopero per esprimere solidarietà al personale poligrafico del gruppo… - espressonline : ??Il comunicato del Cdr dell'Espresso sugli esuberi tra i poligrafici annunciati dal gruppo GEDI - riotta : Spero che la vertenza Gruppo Gedi si risolva presto ed equamente nell'interesse della libera stampa in un difficile… -