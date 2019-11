Elezioni Emilia Romagna | Cazzullo | ' Con Lega vincente | Zingaretti farebbe saltare banco'

Elezioni Emilia Romagna - “Sardine contro Salvini” anche a Modena : flash mob contro la Lega : Dopo il successo di Bologna, quando ha chiamato a raccolta migliaia di persone in piazza Maggiore contro la Lega in occasione dell’arrivo in città del leader del Carroccio Matteo Salvini, ora il movimento delle Sardine antri Lega ha lanciato una nuova mobilitazione nella vicina Modena dove Salvini è atteso lunedì.Continua a leggere

Elezioni Emilia Romagna - urne mai così bollenti : la guida al voto : Le urne per le Elezioni regionali in Emilia Romagna si apriranno il 26 gennaio 2020 e in ballo non c'è solo il nome del...

Esclusivo : nuovi dati sulle Elezioni Emilia - Borgonzoni avanti di 2 punti : Clamorosi dati sulle Regionali in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio - vero snodo per il governo e l'intera politica nazionale - all'indomani dell'apertura della campagna elettorale della Lega a Bologna e della contro-manifestazione anti-Salvini in... Segui su affaritaliani.it

Elezioni Emilia - si può vincere Stalingrado con il Pil? : Parliamoci chiaro, se la politica fosse solo statistica, indicatori e dati di Pil, Stefano Bonaccini dovrebbe stravincere le prossime Elezioni in Emilia Romagna. Facciamo l’elenco (parziale) di alcuni risultati, tanto per dare un’idea: quando diventò presidente la disoccupazione era al 9, adesso è al 5 per cento; l’Emilia è la prima regione per crescita nel paese consecutivamente da cinque anni; è ...

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini : “Chiederò il voto anche agli elettori della Lega” : Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, si spinge fino a chiedere il voto agli elettori della Lega: "Il giorno dopo le Elezioni Salvini tornerà a Roma e qui, a fare il Presidente, resteremo io o la mia sfidante. E lei dell'Emilia Romagna sa ben poco". Per questo motivo non trova quindi strano "che un cittadino possa votare in modo differente per le politiche e per le ...

Quarta Repubblica - anticipazioni : stasera le Elezioni in Emilia Romagna e i casi Ilva e Retelit : Gli ospiti in studio affronteranno il tema delle prossime elezioni in Emilia Romagna, il caso Ilva e la vicenda Retelit che coinvolge il Premier Giuseppe Conte.

Matteo Salvini scommette sulla fine del governo : "Voto possibile dopo le Elezioni in Emilia Romagna" : Matteo Salvini è in piena campagna elettorale. Continua la sua campagna elettorale in Emilia Romagna, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. Il leader leghista domenica 10 novembre ha visitato la mensa operaia del polo industriale di Ferrara. Con lui la candidata alla presidenza della reg

Elezioni regionali 2020 - Emilia-Romagna coraggiosa : ecco la lista di sinistra animata da Schlein ed Errani che appoggerà Bonaccini : “Emilia-Romagna coraggiosa”. È questo il nome della lista a sinistra del Partito Democratico che sosterrà Stefano Bonaccini alle prossime Elezioni regionali del 26 gennaio. Un progetto presentato sabato pomeriggio a Bologna, davanti a quasi mille persone. Ad animare il progetto sono l’ex europarlamentare Elly Schlein, l’ex presidente della Regione e oggi senatore di Liberi e Uguali Vasco Errani, il capogruppo di sinistra italiana in ...

Per le Elezioni regionali in Emilia Salvini mobilita i leghisti lombardi : “Tutti a Bologna” : In una circolare indirizzata a tutti gli iscritti la segreteria regionale della Lega in lombardia ha chiesto di raggiungere il Paladozza di Bologna giovedì prossimo, quando Matteo Salvini aprirà la campagna elettorale del partito a supporto di Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia Romagna per la destra.Continua a leggere

Elezioni Emilia Romagna - una regione forte - ma può non bastare al PD : Elezioni Emilia Romagna, una regione forte, ma può non bastare al PD Le Elezioni in Emilia Romagna sembrano essere diventate un test nazionale, sia per i media, che per gli elettori che ovviamente per le forze politiche Fonte: Agorà L’eventuale sconfitta del centrosinistra in una delle regioni roccaforte sarebbe un colpo forse fatale per il governo, dopo la vittoria del centrodestra in Umbria. In Umbria appunto il risultato ...

I 5stelle scendono - il Pd è sul viale del tramonto. E le Elezioni in Emilia non possono fare molto : di Paolo Bagnoli Il voto dell’Umbria ha rappresentato la presentazione della mozione di sfiducia per il governo il quale, peraltro, come ci dicono le questioni della legge di bilancio e le polemiche di contrasto tra Pd e 5stelle, sembra fare ben poco, anzi niente, per darsi coesione politica. Nato in quanto necessario e non per necessità, esso doveva cambiare da subito pagina rispetto alla stagione salviniana; in primo luogo, il clima politico ...

Borgonzoni favorita per le Elezioni in Emilia - ma non per il padre : "Voterò Bonaccini" : Lucia Borgonzoni, la candidata leghista alla presidenza dell’Emilia-Romagna, è in testa ai sondaggi per le elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio 2020. Ma la candidata del centro-destra non potrà contare sul voto del padre Giambattista. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, il genitore della Borgonzoni ha già annunciato le sue intenzioni di voto:“Auguro ogni bene a Lucia, ma voterò Bonaccini, ...

Sondaggi Elezioni regionali in Emilia-Romagna : avanti la Lega : I primi dati che emergono dai Sondaggi sulle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna mostrano le due coalizioni di governo vicine nel gradimento dell'elettorato. Gli esperti spiegano che, specialmente per il centro sinistra, il risultato sarà molto influenzato dalle future mosse del Governo, in particolare per quanto riguarda la Plastic tax.Continua a leggere

Ultimi sondaggi Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 - brividi in casa Pd - salgono ancora la Lega e Fratelli d’Italia - incognita M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti inerenti l’elezioni regionali in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio uno dei fattori che potrebbe provocare un notevole spostamento di voti da uno schieramento a un altro potrebbe essere la plastic tax. La nuova tassa sulla plastica per le grandi aziende entrerà in vigore con l’approvazione della legge finanziaria che avverrà nei prossimi giorni. Il comparto plastica è ...