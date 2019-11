Caso Conte | la lettera minatoria era indirizzata al Club!

Caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Titoli e aperture : il Caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Conte riferisce sul Caso Fiber - e chiama Salvini alle sue responsabilità : "Al fine di evitare ogni possibile forma di conflitto di interessi, anche solo indiretto, una volta investito della carica di Presidente del Consiglio mi sono astenuto da qualsivoglia attività o da qualsivoglia forma di coinvolgimento, formale e sostanziale, riguardanti la decisione circa l'esercizio della Golden Power nell'operazione Retelit. Conseguentemente, non presi parte alla seduta del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2018, nel corso ...

Cosa ha detto Conte alla Camera sul Caso Fiber : "Ho letto che alcuni organi di stampa riferiscono di un incontro avvenuto a Milano, nella serata del 13 maggio, con i leader dei due partiti che poi avrebbero sostenuto il nuovo esecutivo. Preciso che questo primo incontro, evidentemente interlocutorio rispetto al conferimento dell'incarico di governo (avvenuto, lo ricordo, il 23 maggio, a seguito della designazione da parte dei gruppi parlamentari avvenuta solo il 21 maggio), questo primo ...

Caso Fiber - Conte : astenuto da decisioni su Retelit - lo farò ancora : Il premier ha dichiarato di aver accettato l’incarico di redigere il parere per la società Fiber 4.0 quando non ancora era stato designato Presidente del Consiglio, «in un momento in cui io stesso non potevo immaginare che di lì a poco sarebbe nato un esecutivo da me presieduto, che poi sarebbe stato chiamato a decidere sull'esercizio o meno della c.d. Golden Power con riguardo all'operazione Retelit»

Governo : Conte - ‘incontro con Di Maio e Salvini quando parere su Caso Fiber già chiuso’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ho accettato l’incarico di redigere il parere per la società Fiber 4.0 quando non ancora ero stato designato presidente del Consiglio, in un momento in cui io stesso non potevo immaginare che di lì a poco sarebbe nato un esecutivo da me presieduto, che poi sarebbe stato chiamato a decidere sull’esercizio o meno della cosiddetta Golden Power con riguardo all’operazione ...

Conte atteso in Aula per chiarire sul Caso Fiber : L'informativa di Giuseppe Conte alla Camera sul 'caso Fiber' e il testo della manovra che arriva in Parlamento. Questi i principali temi al centro del dibattito politico della prossima settimana. A fare da corollario, la questione del memorandum Italia-Libia sui migranti, con l'informativa del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che si svolgerà il 6 novembre a Montecitorio, dopo l'avvio della richiesta da parte dell'Italia di una ...

Caso Fiber - Conte scrive al Financial Times : “Nessun conflitto d’interessi - l’Autorità garante ha giudicato le mie azioni appropriate” : “Le mie azioni sono state giudicate totalmente appropriate e alla luce del sole dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, responsabile per le indagini sui conflitti di interesse in Italia”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al Financial Times riguardo alle rivelazioni sulla sua consulenza a favore di Fiber 4.0, un gruppo di azionisti coinvolto in una lotta per il controllo di Retelit, una società ...

"Conte riferisca urgentemente in Senato sul Caso Fiber". La richiesta della Lega : “Conte riferisca urgentemente in Aula in Senato sul caso Fiber per chiarire sul possibile conflitto di interessi tra l’incarico istituzionale che attualmente ricopre e la sua professione di avvocato così come hanno evidenziato alcuni organi di stampa italiani e stranieri”. E’ la richiesta che la Lega avanza oggi nel corso della capigruppo a Palazzo Madama.“Chiedo ufficialmente alla presidente Casellati - dice ...

Caso Fiber - Conte : “Ho chiarito con Autorità per la Concorrenza. Nessun legame con il fondo di investimento indagato in Vaticano” : Giuseppe Conte affronta in prima persona il Caso Fiber 4.0. La questione “è stata affrontata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – afferma in una nota il presidente del Consiglio, dopo che la notte scorsa a respingere le accuse era stato Palazzo Chigi – Ho fornito all’Autorità tutte le informazioni richieste” e “con lettera del 24 gennaio 2019, il Segretario Generale dell’Autorità Garante ...