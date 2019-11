Calcio : Procura Milano apre inchiesta per minacce aggravate ad Antonio Conte : Milano , 16 nov. (Adnkronos) – La Procura di Milano ha aperto un’ inchiesta a carico di ignoti per minacce aggravate dopo che l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte , ha ricevuto una lettera con minacce . A coordinare le indagini condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri il capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, dopo le minacce ricevute dall’allenatore ...

La Fifa ai procuratori : le nuove norme servono a ridurre gli abusi e gli eccessi del Calcio : Secondo quanto riporta Associated Press, gli agenti Mino Raiola, Jonathan Barnett e Roger Wittmann, si sono lamentati con la Fifa per non essere stati consultati sul nuovo regolamento in materia di procuratori. I tre sono stati protagonisti dei principali affari di mercato degli ultimi anni. Pensano che le nuove regole siano “anticoncorrenziali e illegali”. Con le nuove norme, che dovrebbero entrare in vigore dal 2021, le commissioni ...