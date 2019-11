Arriva in ospedale in condizioni critiche e quando i medici lo spogliano vedono che sul

Fonte : baritalianews

(Di sabato 16 novembre 2019) Una vicenda molto triste che fa pensare e riflettere molto sull’importanza di rispettare la volontà di ognuno di noilefisiche necessitano solo di accanimento terapeutico. Questa vicenda è accaduta in America ed è stata riportata dal New England Journal ofne. Un uomo di 70 anni, dopo essersi sentito male, èto in, il Jackson Memorial Hospital di Miami, inmolto: l’uomo, che da molto tempo aveva problemi cardiaci, polmonari e anche il diabete e conosceva molto bene le suesi era fatto tatuare sul petto la scritta: “Do Not Resuscitate” (Non rianimatemi).lo hanno spogliato e hanno letto la scritta erano molto indecisi sul da farsi perché temevano che si fosse fatto tatuare quella scritta in un momento in cui non era molto in sè. Isi sono incontrati per un consulto e alla fine hanno ...

LoreTwitto : RT @tottimitico: A leggere molti qua sulla vicenda Cucchi sembra che quando in ospedale arriva un alcolista o un tossicodipendente io e i c… - nonon1906 : RT @tottimitico: A leggere molti qua sulla vicenda Cucchi sembra che quando in ospedale arriva un alcolista o un tossicodipendente io e i c… - alessandrop543 : @DavideAiello85 @Mov5Stelle Mi chiedo ma è mai stato in ospedale al sabato e domenica! Funziona il Dea dove l'attesa arriva anche a 12 ore! -