Weekend | deviazioni mezzi pubblici per eventi

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – A Roma domani, per consentire la potatura degli alberi in viale Rossini, le linee di tram 3 e 19 saranno limitate per l’intera giornata in piazza di Porta di Porta Maggiore. Verso i capolinea di Valle Giulia saranno in strada bus navetta sostitutivi. Domani, dalle 7 alle 15, e’ in programma una manifestazione al Circo Massimo. Saranno chiuse al traffico via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 15 alle 19, un corteo sfliera’ da piazza dell’Esquilino a piazza Madonna di Loreto attraversando via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Possibilio brevi stop per i bus. Domenica, dalle 7 alle 13.30, e’ in programma la manifestazione sportiva ‘Corriamo al Tiburtino’. Saranno chiuse al traffico per l’intera durata dell’evento via Grotta di ...