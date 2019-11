Venezia | Piazza S Marco inagibileIl sindaco | Un miliardo di danni

Venezia - atteso nuovo picco marea : chiusa piazza San Marco : Venezia, 15 nov. (Adnkronos) - Nuova allerta acqua alta a Veneziadove un nuovo picco di marea alle 11.20 dovrebbe toccare i 160 cm. La previsione è peggiorata di ora in ora (fino a poco fa si parlava di 150 cm e ieri sera di 145), ma ieri in ogni caso era già stato stabilito che oggi le scuole sareb

Apocalisse a Venezia nella notte - acqua alta da record : raggiunti 187cm - piazza San Marco sommersa [FOTO e VIDEO] : Continua senza freno la crescita dell’acqua alta a Venezia: alle ore 22.50 la stazione di rilevamento della Punta della Salute ha registrato 187 centimetri sul medio mare. E’ la seconda misura della storia, dopo i 194cm dell’alluvione del 1966. Il Comune di Venezia si appresta a dichiarare lo stato di calamità. I Veneziani stanno vivendo con paura e forte apprensione questo improvviso aggravamento del maltempo che rischia di ...

Piazza Venezia : ipotesi semipedonalizzazione durante periodo natalizio : Roma – La semipedonalizzazione di Piazza Venezia muove i primi passi. Prima di arrivare a un intervento strutturale che ridisegni in maniera permanente la Piazza, l’ipotesi è quella di una serie di chiusure la domenica, che ricalchino il disegno definitivo ipotizzato dai tecnici, e poi durante il periodo delle feste di Natale. Il progetto è stato discusso questa mattina dai componenti della commissione capitolina Mobilità, guidata dal presidente ...

Da Venezia a Rio - l’onda verde torna in piazza : Milioni di studenti scioperano per il clima. Manifestazioni in 160 città italiane. Per la prima volta il ministero sostiene gli alunni, sfilano anche i prof

Le vetrine low cost e "made in China" saranno bandite da Piazza San Marco e Rialto a Venezia : La gondola luminosa di plastica o l’abito low cost “made in China” sfrattati dalle vetrine di Piazza San Marco o di Rialto. Il consiglio comunale di Venezia ha approvato all’unanimità una delibera che impone nuove regole ferree nel segno della tutela del decoro ai negozi delle aree più centrali della città.Dopo il sì definitivo del provvedimento da parte della Regione, gli esercizi commerciali ...