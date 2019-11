Stop ai finanziamenti alle fonti fossili | la mossa giusta della Bei

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) Cosa dobbiamo fare per il clima? Fermare le emissioni. Come si fa? Ad esempio non finanziando più i progetti da. Proprio quello che ha deciso il boardBanca europea per gli investimenti con loaiper progetti con combustibiliincluso il gas a partire dal 2021. Decisione fondamentale presa con il voto favorevole anche dell’Italia perché ‘all’allarme per il cambiamento climatico devono seguire scelte coerenti’, come ha spiegato il ministro per l’economia Roberto Gualtieri. La Banca europea per gli investimenti diventa l’istituzione finanziaria pubblica con la più ambiziosa strategia di investimenti per il clima con un potenziale di investimenti da mille miliardi di euro nel prossimo decennio, la metà del totale degli investimenti diretti verso azioni per il clima dal 2025 e ...

