Sliskovic | “Il calcio moderno non mi piace molto Pjanic e Insigne | sì | i miei preferiti”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 15 novembre 2019) La Gazzetta dello Sport intervista Blaz, ex del Pescara e bandiera della Bosnia. Una leggenda, dipinto come un casanova e di cui Zidane diceva “Se non avesse fumato e bevuto tanto, sarebbe diventato il più forte”. Oggi allena a Hong Kong. Dice: “ilnon mi, sì: ipreferiti”. Il problema è che i ragazzi non giocano più per strada e che i genitori preferiscono spendere i soldi della retta delle scuoleper telefonini e videogiochi. E poi ilha tempi esagerati. “Io mi chiedo come sia possibile che si giochi ogni tre giorni e tutti corrano come matti. Ci sono macchine che ti fanno recuperare le energie subito, mentre noi usavamo il ghiaccio e dopo due partite eravamo stanchissimi. I giocatori sono macchine, non c’è creatività”. L'articolo: “Il...