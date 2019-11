Sindacati | servono investimenti e sicurezza | edilizia è bloccata

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “Oltre 30 mila posti di lavoro persi negli ultimi dieci anni, 12 mila imprese hanno chiuso l’attivita’ nella Capitale, lavoro nero, dumping contrattuale, blocco degli. Sono queste alcune delle problematiche piu’ vistose nel settore delle costruzioni in Italia. ‘Un settore a cui non viene dato il giusto riconoscimento e il peso che merita’, dicono a gran voce gli edili che oggi sono scesi nuovamente in piazza in cento localita’ della Penisola. Gli edili romani hanno manifestato in piazza Santi Apostoli, rappresentando poi le criticita’ del settore in un incontro in Prefettura”. Lo scrivono in una nota le sigle sindacali di Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. “La giunta Raggi ha abbandonato completamente i lavoratori e l’intera citta’ al proprio destino- commentano i segretari generali regionali ...

savonanews : Incontro Gruppo Gedi-sindacati, l'allarme della CGIL Savona: 'Servono politiche aziendali di trasformazione, non ta… - ginugiola : RT @milano24: Vigili del fuoco, dopo le morti di Alessandria presidio anche a Milano: 'Servono risposte, manca il 30% degli organici' Dava… - milano24 : Vigili del fuoco, dopo le morti di Alessandria presidio anche a Milano: 'Servono risposte, manca il 30% degli organ… -