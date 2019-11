Rampelli | azione tardiva da Ministro Interno | ora servono uomini e risorse

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “Durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Roma, organizzato solo dopo gli ultimi fatti di cronaca a Centocelle, ildell’si accorge che la Capitale necessita di un piano antidroga. Come Fratelli d’Italia proprio su questo tema, unito anche al problema sicurezza in citta’, abbiamo lanciato l’allarme sulle piazze di spaccio tanto da annunciare la nostra campagna ‘Salva Roma dalla droga’. L’incontro di oggi, a cui ha partecipato anche la sindaca di Roma – la stessa Raggi che ha chiuso l’Agenzia delle Tossicodipendenze – di fatto e’ un intervento tardivo. La sicurezza a Roma e’ un altro tema su cui il governo deve metterci la faccia,. Basta annunci o azioni tardive come quella di oggi”. È quanto dichiara in una nota Fabio ...

Agenparl : #Sicurezza,RAMPELLI (VPC-FDI): DA #Ministro #Interno AZIONE TARDIVA. #Governo METTA FACCIA, UOMINI E RISORSE -… -