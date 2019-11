Polizia Locale | più di 150 interventi a causa di vento e pioggia

Concorsi Forze Armate : numerosi bandi comunali per Polizia Locale fino al 28 novembre : Nel mese di ottobre in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati sei bandi rivolti alle Forze Armate, con scadenza entro fine novembre nei comuni di Parma, Sulmona, Varese, Mazzano, Trebisacce e Brescia. Vediamo nel dettaglio quali sono i più importanti con riguardo agli Agenti di polizia indicando i requisiti necessari, i termini di scadenza per presentare la propria candidatura e le prove selettive da svolgere. bandi per agenti di polizia a ...

Verona : al via 'Pizza sicura' - da Polizia Locale controlli sui rider (2) : (Adnkronos) - A fare il bilancio dei controlli, questa mattina in municipio, l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato e il comandante della polizia municipale Luigi Altamura. “Non si tratta di verifiche repressive, ma di controlli finalizzati a tutelare questi lavoratori, che per la maggior parte s

Verona : al via 'Pizza sicura' - da Polizia Locale controlli sui rider : Verona, 5 nov. (Adnkronos) - C’è chi è passato con il rosso in corso Porta Nuova e chi effettuava servizio senza avere la patente. Cresce il fenomeno delle consegne di cibo a domicilio, soprattutto di sera, e con esso anche il numero dei rider, per lo più giovani studenti o stranieri a bordo di moto

Verona : al via ‘Pizza sicura’ - da Polizia Locale controlli sui rider (2) : (Adnkronos) – A fare il bilancio dei controlli, questa mattina in municipio, l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato e il comandante della polizia municipale Luigi Altamura. ‘Non si tratta di verifiche repressive, ma di controlli finalizzati a tutelare questi lavoratori, che per la maggior parte sono giovani studenti o stranieri, e garantire la sicurezza degli utenti della strada ‘ ha spiegato Polato -. Vista ...

Verona : al via ‘Pizza sicura’ - da Polizia Locale controlli sui rider : Verona, 5 nov. (Adnkronos) – C’è chi è passato con il rosso in corso Porta Nuova e chi effettuava servizio senza avere la patente. Cresce il fenomeno delle consegne di cibo a domicilio, soprattutto di sera, e con esso anche il numero dei rider, per lo più giovani studenti o stranieri a bordo di moto, ciclomotori e biciclette. Ecco perché gli agenti di polizia municipale di Verona hanno intensificato i controlli e dato il via ...

Verona : al via ‘Pizza sicura’ - da Polizia Locale controlli sui rider (2) : (Adnkronos) – A fare il bilancio dei controlli, questa mattina in municipio, l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato e il comandante della polizia municipale Luigi Altamura. ‘Non si tratta di verifiche repressive, ma di controlli finalizzati a tutelare questi lavoratori, che per la maggior parte sono giovani studenti o stranieri, e garantire la sicurezza degli utenti della strada ‘ ha spiegato Polato -. Vista ...

Verona : al via ‘Pizza sicura’ - da Polizia Locale controlli sui rider : Verona, 5 nov. (Adnkronos) – C’è chi è passato con il rosso in corso Porta Nuova e chi effettuava servizio senza avere la patente. Cresce il fenomeno delle consegne di cibo a domicilio, soprattutto di sera, e con esso anche il numero dei rider, per lo più giovani studenti o stranieri a bordo di moto, ciclomotori e biciclette. Ecco perché gli agenti di polizia municipale di Verona hanno intensificato i controlli e dato il via ...

Polizia Locale sequestra area di discarica sul Tevere : sequestrata l’area e denunciato un uomo per reati ambientali Un’area di 300 mq nascosta tra la vegetazione a ridosso del Tevere nella zona di Tor di Quinto, dove sono state gettate batterie per auto, bombole del gas, cavi elettrici e rifiuti speciali altamente inquinanti. Una vera e propria discarica abusiva intercettata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, che, a seguito di ...

Trento. Educazione stradale e alla legalità : le attività della Polizia locale : La polizia locale di Trento è da sempre impegnata nella promozione della legalità e nell’Educazione dei cittadini alla sicurezza. Sono

Bando istruttore vigilanza in Veneto - Polizia Locale a Orzinuovi e Ardea : cv a novembre : Nell'Ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati diffusi inediti concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in qualità di istruttore di vigilanza e polizia locale. I bandi verranno espleti presso: il Comune di Caorle, il Comune di Codogné (istruttore direttivo di vigilanza), e presso il Comune di Orzinuovi e il Comune di Ardea (polizia locale). Veneto: due concorsi per istruttore direttivo vigilanza Il Comune di Caorle, della Città ...

Cagliari. Controlli di Polizia Locale e Carabinieri nel Centro storico : Anche questo fine settimana sono proseguiti i servizi di presidio e di controllo da parte della Polizia Locale e dei

Milano. Sponsor per il calendario della Polizia Locale : È disponibile sul sito del Comune di Milano l’avviso pubblico per la ricerca di Sponsorizzazioni finanziarie per la realizzazione del

Sulmona - concorso pubblico per sette agenti di Polizia Locale : domanda entro il 7 novembre : Il Comune di Sulmona ha indetto un concorso pubblico volto al reclutamento di sette unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo professionale di agente di polizia locale (categoria C/C1). La domanda dovrà essere trasmessa entro il 7 novembre 2019. Per poter partecipare al concorso pubblico occorre possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; godere dei diritti ...

Bastogi : intervento della Polizia Locale per occupazione abusiva in atto. Appartamento subito recuperato : Roma – Continuano gli interventi da parte della Polizia Locale di Roma Capitale volti al ripristino della legalità nell’area sita nella periferia nord ovest della città. Dopo la vasta operazione del 30 maggio scorso presso il complesso residenziale Bastogi, gli agenti del XIII Gruppo Aurelio hanno proseguito nell’attività di controllo per contrastare i fenomeni di degrado urbano nella zona. E’ di ieri l’ultimo ...