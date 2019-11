Morte Stefano Cucchi | Ilaria | “La droga fa male? Valutiamo querela contro Matteo Salvini”

Due carabinieri sono stati condannati a 12 anni di carcere per la Morte di Stefano Cucchi : Erano accusati di omicidio preterintenzionale, per il pestaggio che causò la morte di Cucchi nel 2009

Il processo sui presunti depistaggi seguiti alla Morte di Stefano Cucchi è stato rinviato per l’astensione del giudice incaricato : Il processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi , in cui sono imputati otto carabinieri, è stato rinviato a causa dell’astensione del giudice incaricato , Federico Bonagalvagno. La richiesta di astensione era stata fatta dagli avvocati dei familiari di

Stefano Cucchi - la Morte 10 anni fa. Il ricordo social della sorella : "Dieci anni fa Stefano stava scrivendo quell'ultima, disperata, richiesta di aiuto. Voleva vivere, mio fratello!". Inizia così il post pubblicato su Facebook da Ilaria Cucchi , sorella di Stefano , a 10 anni dalla sua morte (LE TAPPE della VICENDA). La richiesta d'aiuto è una lettera manoscritta inviata alla famiglia che termina con "Per favore, rispondimi!". Lettera che non ha mai avuto risposta, perché Stefano è deceduto la ...

Stefano Cucchi - la sua storia dall’arresto e la Morte fino ai processi : La vicenda di Stefano Cucchi inizia nella serata del 15 ottobre 2009, dieci anni fa, quando viene arrestato perché trovato in possesso di droga. Stefano è un geometra 31enne di Roma e viene fermato dai carabinieri nel parco degli Acquedotti: viene trovato in possesso di 20 grammi di hashish, di cocaina e di alcune pastiglie per l'epilessia di cui soffriva. Viene portato in caserma e viene disposta per lui la custodia cautelare in carcere. Sette ...