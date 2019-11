La bufala della recita di Natale cancellata per non offendere i bambini musulmani

La foto-bufala della spazzatura a terra dopo lo sciopero degli studenti per il clima : Numerose le polemiche scoppiate dopo la condivisione sui social network dell'immagine di un cassonetto stracolmo di rifiuti durante lo sciopero per il clima per il terzo Global strike for climate. Ma la foto è una bufala: scattata a Napoli, non ci sono elementi per stabilire se sia stata scattata ieri o nei giorni precedenti alla manifestazione che ha coinvolto oltre un milione di studenti in tutta Italia.Continua a leggere